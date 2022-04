Archivado en: •

Los Simpson es una de las series con mayor éxito en diferentes partes del mundo, tras cumplir 35 años desde la primera vez que los personajes amarillos salieron al aire y que se celebraron el pasado 19 de abril, un nuevo personaje ha dividido las opiniones de los seguidores.

Se trata de la nueva profesora de Bart Simpson, Ms. Peyton. Si se preguntan el motivo de este nuevo integrante, es porque la icónica Edna Krabappel murió en uno de los capítulos, ya que la encargada del doblaje en inglés falleció en 2013.

Mira también: ¿Por qué Los Simpson son amarillos y tienen solo cuatro dedos?

Tras nueve años de Marcia Wallace, Fox anunció oficialmente al personaje que sustituirá a Krabappel y que contará con la voz de la actriz Kerry Washington.

Ms. Peyton será la profesora de cuarto grado de la Primaria de Springfield, el debut de este personaje será en el capítulo 18 de la temporada 33.

Te puede interesar: ¿Cómo hacer la Krusty Burger? Un libro sobre Los Simpson le enseña

La nueva maestra es totalmente diferente, tiene piel morena, cabello negro rizado, utiliza gafas y usa los colores rosado y lila en su vestuario.

Ante el anuncio diferentes fans se han manifestado y han comentado cosas como: “nada reemplazará el ¡Ha! de Edna”, “no me gusta. Habían dicho que no iba a ver reemplazo”, “cuando el viento sople sonará tu nombre, Edna” y “me quedo con las temporadas viejas”.

Bart has never had a teacher like her.

Will @kerrywashington be able to get through to him this Sunday? pic.twitter.com/BDZSzzKnlT

— The Simpsons (@TheSimpsons) April 21, 2022