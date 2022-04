Archivado en: •

La comida ha sido protagonista durante estos 35 años de Los Simpson. Un verdadero fanáticos sabe qué es una Krusty Burger, una Llamarada Moe, entre otras famosas recetas que han aparecido en la serie animada. Ahora un libro, lanzado en el 2021, enseña a hacer estas famosas comidas.

Se trata de The Unofficial Simpsons Cookbook, un libro de recetas que incluye desde las hamburguesas Krusty hasta los famosos pretzels de Marge Simpson.

Así lucen famosas portadas de rock en español con personajes Los Simpson

Son 70 recetas que van dirigidas a cocineros de todas las edades sin importar su nivel. El libro, escrito por Laurel Randolph, empezó como un portal web llamado ‘The Joy Of Cooking Milhouse’ donde compartía las recetas con internautas de todo el mundo.

It’s real!! 😍 With foreword by @thatbilloakley Out August 3rd, available for preorder now https://t.co/ZAElQ29ZPt#TheSimpsons pic.twitter.com/UwSUwlU89P

— Laurel Randolph (@laurelrandy) July 14, 2021