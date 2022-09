Liberan entradas para los conciertos de Coldplay en Bogotá

Archivado en: •

Uno de los conciertos más esperados del 2022 en Colombia es el de Coldplay en Bogotá. Durante dos fechas, la banda inglesa traerá lo mejor de su show al máximo escenario de los capitalinos: el Estadio Nemesio Camacho El Campin.

La banda encabezada por Chris Martin estará este viernes 16 y sábado 17 de septiembre con los mejores éxitos en su gira mundial «Music of the spheres». La buena noticia es que se dio a conocer que liberaron unas boletas para este show. Ya que muchos de los fans ya veían con cierta tristeza el no poder asistir porque la boletería se agotó muy pronto.

Es entonces esta una última oportunidad para comprar las entradas para disfrutar de la banda, intérprete de éxitos como: Fix You, Paradise, The Scientist, Yellow y Hymn Fort he Weekend.

Recordemos que Coldplay tendrá como artista invitada para la apertura de su presentación a la cubana Camila Cabello, quien también ocupará ese rol en el show de la banda en otros países como Perú y Chile.

De la misma manera, la colombiana Mabiland será la cuota local en el concierto de los británicos.

De acuerdo con las cifras oficiales, Coldplay ha vendido más de 5 millones de entradas en sus shows que dejan encantados a sus fans alrededor del mundo. Mostrando que es una de las bandas con mejor presente en el mundo del rock and roll.

Las entradas que se liberarán, las cuales están pendientes por confirmar (monto y localidades), se pueden adquirir en la plataforma de eticket.co desde este martes 6 de septiembre. Los precios de las mismas están entre 156.500 pesos y 745 mil pesos.