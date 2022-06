Liam Gallagher cantó ‘Champagne Supernova’ en memoria de un fan que murió

Archivado en: • •

Liam Gallagher tuvo un concierto el pasado 1 de junio en el Etihad Stadium, en Manchester. El cantante emocionó a los asistentes y fanáticos al dedicar uno de los himnos de Oasis, ‘Champagne Supernova’, a un fanático que murió meses atrás.

El cantante acogió la solicitud de una fan en Twitter llamada Katie Taylor, hermana de Grant Taylor, el fanático que falleció a sus 22 años meses atrás.

Liam le hizo caso y en medio de su presentación cantó Champagne Supernova a la memoria de Grant Taylor, fanático que además pidió, antes de fallecer, que en su funeral sonara ‘Live Forever’.

El fanático había comprado una boleta para ver a Liam, sin embargo, fue su hermana quien terminó usándola para honrar su memoria.

«(Liam) dedica #liveforever a mi hermano, Grant, en Manchester (1 de junio). Esta fue su canción fúnebre elegida y tocada mientras llevábamos su ataúd en marzo. Usaré su boleto ya que él realmente era tu mayor fanático», expresó Katie en Twitter.

@liamgallagher please dedicate #liveforever to my brother, Grant, in Manchester (1st June). This was his chosen funeral song & played as we carried his coffin in March. I will be using his ticket as he really was your biggest fan #GT22 💙💙💙 pic.twitter.com/P2HlKRXDbA

