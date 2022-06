Las anécdotas de Anthony Daniels, el hombre detrás del robot C-3PO en Star Wars

Archivado en: • •

En diálogo con el sistema informativo de Prisa Median en la Comic Con 2022, Anthony Daniels, el hombre que está detrás del emblemático robot C-3PO en Star Wars, reveló detalles inéditos acerca de cómo se construyó su personaje, qué le significó en su vida este rol y el mensaje que el robot le da al mundo.

Inicialmente, el actor británico nos contó lo que sintió en el momento que conoció que iba a interpretar a un robot de protocolo desde el principio.

Mira también: “Sacrifiqué el Glastonbury por venir a la Comic Con en Colombia”: Anthony Daniels, C-3PO en Star Wars

“El guion fue escrito por George Lucas, yo no tenía idea de qué trataba hasta que lo vi. Al principio fue muy difícil de leer, es muy complicado cuando ves la película, pero cuando lo tienes escrito es… ¡sorprendente!”.

Siguiendo con el personaje, el actor habló acerca de lo que más le gustó de su personaje en Star Wars.

“Lo que más me gustó del personaje de C-3PO, fue la manera como George Lucas lo escribió”, dijo el actor inglés.

De otro lado, también reveló si en algún momento en el futuro volvería a interpretar a G-3PO.

Te puede interesar: Así vivimos la experiencia de Star Wars: una nueva esperanza en concierto

“Es una muy buena pregunta. Amo a C-3PO y lo he amado más con los años. Pero interpretarlo es muy, muy difícil. Él me ha traído muchas cosas buenas, pero en la película tenía que vestirme así (lo imita) y estaba por mi cuenta, porque al interior de ese traje me siento muy solo”, aseguró.

Anthony Daniels manifestó cuáles poderes de los Jedi o de los Sith, personajes emblemáticos también de la Saga, le gustaría tener en la vida real.

“Probablemente me gustaría tocar el piano sin practicarlo. Pero no creo que tocara mucho el piano, no son personas muy artísticas ni sociales. A los Sith solo les gusta andar por ahí siendo malvados, ¿por qué? ¿Alguna vez se divierten? ¿Alguna vez hemos visto a un Sith contar un chiste o sonreír? Ellos solo se la pasan (imita el movimiento de las espadas láser) hiriendo a las personas con sus espadas láser. Son muy poderosos, pero no tiene sentido”.

La incomodidad del traje

Una de las grandes dificultades que tuvo Anthony Daniels fue el poderse mover con el traje de C-3PO.

«Me tomó dos horas ponerme el traje y media hora la cabeza, estuve listo. Sin ensayo, acción: no tuve idea de qué hacer. La mayoría de los días eran así. No me estoy quejando, así es como es. El primer día fue en el desierto de Tatooine.. Esa fue la primera vez que usé el traje y fue una pesadilla, yo no tenía idea».

Asimismo, aseguró que no podía moverse ni respirar cuando le dijeron: «acción». «Estaba atrapado dentro del traje y no podía ver otra cosa, ni siquiera escuchar. No estaba cómodo, mis pies ya estaban rotos y no estaba en un buen lugar. No pude decir mi línea. George decía: -corten, acción, y aún no podía decir mi línea».

Finalmente, el actor recordó todo el calvario que sufrió con el traje y lo que le decía el director.

«Yo vengo del teatro donde todos los actores confían en que tú digas el guión. De otra forma, ellos no saben. Aquí estaba George Lucas diciendo: -haz lo que quieras-. Ese fue mi primer día y lo peor sobre esto fue que demoraron dos horas en ponerme el traje y luego no querían que me lo quitara a la hora del almuerzo. Así que estuve todo el día solo… Fue muy triste».