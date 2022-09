Lana Rohades posó con solo un hilo mientras extendía su lencería

Archivado en: •

La reconocida exactriz porno Lana Rhoades hizo que sus más de 16 millones de seguidores en Instagram recordaran su época de contenidos XXX, ya que compartió una fotografía en la que aparece luciendo solamente un hilo, mientras extiende ropa.

La mujer acompañó la publicación de un mensaje, al parecer, comercial sobre una nueva colección de lencería. Sin embargo, eso es lo que menos vieron sus fanáticos que no dudaron en comentar la foto, halagar a la mujer y manifestar los sentimientos que su belleza despierta en ellos.

«Sean fuertes soldados y no caigan», » tremenda pose», «que antojado me dejas», «qué tatuajes tan sensuales», «sin palabras», «que rico», «se me cayó la baba», «eres maravillosa», «no nos castigues así», «tan cerca y a la vez tan lejos» y «siempre eres mi fantasía», fueron algunos de los comentarios que recibió Rhoades.

Lana Rhoades es recordada por desbancar a Mia Khalifa como la actriz porno más vista y ha estado acusada de estafar a personas luego de lanzar su colección de NFT (token no fungibles).