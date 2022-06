La desagrable sorpresa que se llevó una mujer con una pizza

Archivado en: •

A través de las redes sociales una mujer de Querétaro, México, denunció la asquerosa experiencia que tuvo cuando quiso comer una pizza.

La mujer, ordenó una pizza a domicilio, pero cuando comenzó a comerla se dio cuenta que algo no estaba muy bien con el producto, razón por la que quiso mirar de qué se trataba.

De acuerdo con el medio T13, la mujer abrió la masa de la pizza y notó que estaba llena de hongos, moho y humedad.

Luego de percatarse del ‘regalito’, la mujer decidió grabar un video en el que mostró la monstruosa pizza, que parecía tener vida propia:

“Desafortunadamente, en la última mordida de pizza nos dimos cuenta que estaba con moho. El pan está con hongos. Esta es la calidad y asquerosidad que venden, por favor, para que ya no vuelvan a comprar. Ahorita voy a ir a reclamar, que de hecho ya hablé y el señor no me cree. A mí no me hubiera gustado publicar esto, pero lo voy a hacer porque no se vale que jueguen con el dinero de la gente poniendo en riesgo su salud”.