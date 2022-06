Mujer dice que la bajaron de un avión por el tamaño de sus senos

Archivado en: •

Una mujer, modelo de Instagram, asegura que no la dejaron viajar y la bajaron de un avión por el tamaño de sus senos.

Se trata de Mary Magdalena, como se hace llamar en redes sociales, y ahora amenazó con demandar a la aerolínea por bajarla del vuelo que iba de Canadá, su país natal, a Dallas.

La modelo dice que la echaron por ser «demasiado explícita» y calificó la experiencia como «repugnante y deshumanizante».

Aunque no mencionó a la aerolínea, esta respondió y aseguró que la bajaron del vuelo por usar auriculares al momento de dar las indicaciones de seguridad.

La modelo publicó una selfie desde el avión luciendo ropa deportiva, poniendo en primer plano sus senos y expresando que esa fue la causa de la expulsión.

«Obviamente (mi look) es la razón por la que me echaron, porque les parecí demasiado explícita, pero eso no es legal, así que tuvieron que decir que era porque estaba durmiendo y no la escuchaba», expresó Mary Magdalena.

La mujer dice que demandará y agregó que «no es correcto elegir a quién se aplican las reglas en función de la apariencia o tipo de cuerpo. La discriminación de cualquier tipo no es un sentimiento agradable para nadie. Si una chica de pecho pequeño usara exactamente lo mismo, no dirían nada».

