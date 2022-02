Korn lanza su poderosa nueva canción ‘Lost in the Grandeur’

El próximo 4 de febrero la banda de un metal Korn lanzará ‘Requiem’, su 14 trabajo discográfico con el que quieren poner a rocker a sus millones y fieles fanáticos alrededor del mundo.

Para antojar más a sus seguidores de lo que será su nuevo álbum, la banda liderada por Jonathan Davis lanzó ‘Lost in the Grandeur’, una nueva y poderosa canción incluida en el nuevo disco.

Chris Collier, productor de reconocidas bandas como Metal Church, Whitesnake y Last in Line, entre otros, ha sido el encargado de guiar a Korn en este nuevo trabajo discográfico con el que quieren a hacer historia, algo que no pasó con ‘The Nothing’ de 2019.

Este nuevo trabajo discográfico explora nuevos y poderosos sonidos sin dejar de lado la marca y esencia de la banda.