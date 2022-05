Archivado en: •

Karla Lucía Cajarmaca, más conocida como Kei Linch, es una joven rapera que saltó a la luz pública luego de hacerse viral por modificar la canción de ‘Saoko’ de Rosalía y que Lina Tejeiro hiciera un TikTok con esta versión.

La canción dice,“Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko, saoko, papi, saoko […] yo soy muy mía, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo, ‘makeup’ de ‘drag queen’, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo”.

Y la joven la versionó de la siguiente manera, ““¿Ñero qué hizo?, relocos, papi; relocos. Relocos, papi; relocos. Relocos, papi, yo soy muy mía, yo me transformó, una cariloca yo me transformó, con la alisada, yo me transformó, una repiroba, yo me transformó”.

La joven ya cuenta con más de 120 mil seguidores en su cuenta de Instagram y al parecer, este audio disparó su carrera musical, pues recientemente compartió una publicación junto a la banda The Mills en la que anuncia su nueva canción en colaboración con ellos.

La famosa banda de Rock Colombiana escribió el siguiente mensaje junto al video en el que promocionan la canción:

“UNA CHIMBAAA DE TEMA junto a la tesa de @keilinchh sale dentro de poco… porque música buena es una sola #RespiroLento”.

Hace poco los artistas confirmaron que la canción ‘Respiro Lento’ ya se estrenó.