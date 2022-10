Instagram borró seguidores a varios usuarios y los memes no se hicieron esperar

Archivado en: •

Un error en Instagram dejó a muchas personas alrededor del mundo sin la oportunidad de ingresar a su cuenta. Los usuarios iniciaron a reportar que se les habían suspendido los perfiles, lo que causó la preocupación de muchos.

¿Qué pasó?

Instagram es sin duda alguna, una de las aplicaciones más utilizadas por las personas en el mundo. Se ha convertido en una de las redes sociales que más consumen los ciudadanos y varios, inclusive, generan ingresos con ella.

Por eso, la falla que mostró este lunes 31 de octubre la aplicación sorprendió a algunos. La red social se manifestó a través de su cuenta de Twitter y dijeron que estaban intentando arreglar los problemas.

“Somos consientes de que algunos de ustedes están teniendo problemas para entrar a su cuenta de Instagram. Estamos trabajando en ello y nos disculpamos por el inconveniente”, escribieron.

El problema que tenían los usuarios era tanto en la versión web como en el celular y les aparecía un mensaje como el siguiente: “Suspendimos su cuenta el 31 de octubre de 2022. Tiene 30 días para mostrar su inconformidad con la decisión”.

Memes

Los usuarios iniciaron a reportar las fallas y a medida que se hacían más comunes se viralizaron algunos memes que hicieron por la suspensión de cuentas que estaba haciendo la red social.

Everyone coming to twitter because #instagram randomly decided to suspend/delete all our accounts: pic.twitter.com/QRp2aTf0qJ — Gaby Daytona – Actual Human Tweeter (@GabyCakes) October 31, 2022

Yo yendo a ver a twitter si se callo instagram. #instagramdown pic.twitter.com/y6PGe4o22J — Alan Rh (@Alan_Rhx) October 31, 2022

Viendo como varios no pueden acceder a Instagram y tienen sus cuentas suspendidas:#instagramdown #instagramerror pic.twitter.com/G0uIUicV01 — Tu Favorito (@TuExdeVerdad) October 31, 2022

Todos así después de que suspendieron cuentas sin motivos los de Instagram 😂.#instagramdown pic.twitter.com/0GzcClmWhZ — Iken Miguel  (@ikenmiguel) October 31, 2022

*Los que amanecieron con la cuenta de Instagram suspendida* #instagramdown pic.twitter.com/vC6qAZZFoD — Jesucristo en bicicleta (@_Hagalepues) October 31, 2022

corriendo a twitter para ver si soy a la única que instagram ha decidido suspender la cuenta pic.twitter.com/mPeGl8w87J — noelia (@cactusxxxxx) October 31, 2022

Me trying to recover my Instagram account #instagramdown pic.twitter.com/3cOPNCBX2w — sparsh kanak (@kanak_sparsh) October 31, 2022

me on my way to twitter after instagram randomly decides to suspend my account pic.twitter.com/g1Sa6GReVu — mia.🌝 (@voilamia) October 31, 2022

Everyone running to twitter to see if Instagram is down #Instagram pic.twitter.com/1tprUCtD4b — John 🥷🏽 (@jonathanv316) October 27, 2022