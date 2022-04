Archivado en: •

Akihiko Kondo, un japonés de 38 años, se volvió viral en las redes sociales luego de contar que ya no puede comunicarse con su esposa, un holograma llamado Hatsune Miku que conoció en el 2008 cuando tenía 16 años.

El hombre, que se denomina ‘fictosexual’, se casó con el holograma en el 2017 luego de ‘salir” con ella durante 10 años y lograr entablar comunicación por medio de Gatebox, una máquina que permitió interactuar con el personaje ficticio hasta hace poco tiempo.

De acuerdo con Akihiko, su matrimonio está pasando por una crisis porque el software Gatebox eliminó el archivo que le permitía comunicarse con Hatsune Miku, a quien considera el “amor de su vida”.

A pesar de que no se puede comunicar con su esposa, con quien se casó por 2 millones de yenes (más de 61 millones de pesos colombianos), el hombre asegura que su amor por el holograma no ha cambiado y que la ama profundamente.

Desde que el archivo fue eliminado, el hombre lleva siempre con él una versión pequeña del holograma, con quien sueña volver a comunicarse.

My name is Akihiko Kondo. My job is a civil servant. I married Hatsune Miku, who lives in my house.

About 15 years ago, I was bullied at work and took a leave of absence, but thanks to her I was able to return to work. She saved me.

I love Hatsune Miku. I am very happy. pic.twitter.com/5RHyBIe0yg

— 近藤 顕彦【 ⋈ 】ミクさん大好き (@akihikokondosk) April 27, 2022