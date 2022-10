Hermosa chica se robó las miradas en el US Open tomando cerveza ‘fondo blanco’

Archivado en: •

Megan Lucky se coronó como la ‘chica de la cerveza’ luego de repetir el recordado acontecimiento en 2021, cuando se tomó un vaso de cerveza de un solo sorbo durante uno de los partidos del torneo de tenis US Open.

Pues para esta oportunidad, Lucky volvió a asistir al importante torneo y, como hace un año, las cámaras de la trasmisión del estadio la enfocaron y ella, sin pensarlo dos veces, se tomó el vaso de cerveza que tenía dejando ‘fondo blanco’ en menos de 8 segundos.

Tal como pasó en 2021, el nuevo video se viralizó luego de ser publicado por la cuenta oficial del campeonato. “A este ´punto parece que esto se está convirtiendo en una tradición”, escribieron desde US Open Tennis en Twitter, a lo que ella respondió: “Los he extrañado, muchachos”.

It seems this is becoming tradition at this point 🍻 pic.twitter.com/vTO1hUJVNS

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022