GTA 6: Rockstar Games confirma que está trabajando en un nuevo Grand Theft Auto

Desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V, los fanáticos soñaban con una nueva entrega de la popular franquicia de videojuegos. Después de muchos años, Rockstar Games confirmó que está trabajando en una próximo capítulo de esta saga.

«Muchos de ustedes han estado preguntando acerca de una nueva entrada en la serie Grand Theft Auto. Con cada nuevo proyecto, nuestro objetivo siempre es ir mucho más allá de lo que hemos entregado anteriormente. Nos complace confirmar que el desarrollo activo para la próxima entrega de la serie está en marcha«, aseguró la compañía de videojuegos a través de sus redes sociales.

Por el momento no se compartió más información de lo que sería Grand Thef Auto VI, pero pronto estarán dando más detalles de la nueva entrega de uno de los videojuegos más exitosos.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we’ve previously delivered. We’re pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022