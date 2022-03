Green Day se une a los artistas que cancelaron sus conciertos en Rusia

Cada vez son más los músicos y las bandas que cancelan sus presentaciones en territorio ruso debdo a la invasión de Ucrania.

Green Day decidió sumarse y en forma de protesta canceló su show en el estadio de Moscú. Así lo confirmó a través de una historia en Instagram, donde lamentan la situación que se está viviendo.

“Con gran pesar, a la luz de los acontecimientos actuales, sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo espectáculo en Moscú en el Spartak Stadium. Somos conscientes de que en este momento no se trata solo de rock”, se podía leer en el comunicado.

Además, aseguraron que en este momento es más importante la coyuntura que su presentación: «Sabemos que el rock and roll es para siempre y estamos seguros de que habrá un momento y un lugar para que regresemos en el futuro«, puntualizaron.

La banda tenía planeado presentarse en el estadio Spartak de Moscú, el mismo en el que tocaron los Guns N’ Roses y Red Hot Chili Peppers, el próximo 29 de mayo.

Otro de los artistas que canceló su concierto fue el rockero Yungblud, quien aseguró que no sería solidario con Ucrania presentarse en Rusia.

De igual forma, Iron Maiden, Oliver Sykes Bring Me The Horizon, Health, Franz Ferdinand, The Killers y Nick Cave & The Bad Seeds, también decidieron cancelar sus espectaculos en Rusia.