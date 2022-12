Funko Pop lanzará figuras de Blink-182 de icónica escena de ‘What’s My Age Again?’

Archivado en: •

‘What’s My Age Again?’ es una canción que marcó la adolescencia de muchos fanáticos de Blink-182. Ahora que la banda vuelve con Tom DeLonge en su formación oficial y harán gira mundial, también van a tener Funko Pop.

La colección que van a la lanzar está inspirada en el video musical de ‘What’s My Age Again?’. Recordemos que, en este, salen Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus van por las calles de California totalmente desnudos.

Pues las figuras imitarán este video y los funkos tendrán la pixelada que se muestra también en el video. Estos salieron a la venta en Estados Unidos el pasado 13 de diciembre y han llamado la atención de todos sus seguidores alrededor del mundo.

Las figuras tienen un precio de 38.90 dólares, lo que en el precio de hoy serían aproximadamente 180.000 pesos colombianos.

