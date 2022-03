Fanático de Blink-182 crea una réplica de ‘All The Small Things’ en LEGO

La canción más exitosa de ‘Enema of the State‘ fue ‘All The Small Things‘ y su icónico video completa más de 300 millones de visualizaciones en YouTube.

Para homenajear esta canción, un fanático de Blink 182 creó una réplica del video, que fue un éxito en todo el mundo, con figuras de LEGO.

El set cuneta con Mark Hoppus, Tom DeLonge, Travis Barker, además del jet privado y un perro en el set como en el video musical.

Enema of the state vendió 15 millones de copias en todo el mundo y obtuvo 5 discos platinos.

Blink 182 (All the Small Things) lego set! 10,000 vites and we can get it made! @blink182 #blink182https://t.co/qRYVihqroe

— Overwolf Gil (@GilTovly) February 24, 2022