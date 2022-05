Famosos que prefirieron comer asquerosidades en vez de responder preguntas íntimas

‘Spill Your Guts or Fill Your Guts’ o en español ‘Derrama tus tripas o llena tus tripas’ es un show estadounidense presentado por James Corden donde combinan preguntas incomodas con retos de comida asquerosa, los episodios no bajan de 68 millones de visualizaciones en YouTube.

El presentador ha estado en entrevista con Charlier Puth hasta Chrissy Teigen, entre otros a los que se animó a preguntarles sobre situaciones privadas de su vida y algunos no fueron capaces de contestar, por lo que la ‘penitencia’ era comerse algo poco ‘apetitoso’.

Le traemos una lista de famosos que prefirieron no hablar y probar el asqueroso menú.

A Chrissy Teigen le preguntaron cuál era el peor producto de su página web, a lo que ella prefirió no contestar. “Estoy a favor de todos nuestros productos, así que voy a comer esto”, aseguró la modelo y acto seguido tuvo que beber un trago de un batido de leche de sardinas.

Shawn Méndez probó gelatina de sangre y cerdo por no responder, clasificar de mejor a peor las colaboraciones que ha realizado con Camila Cabello, Justin Bieber y Taylor Swift.

Alicia Keys comió hormigas para no tener que elegir la ciudad que menos le gustó durante su última gira.

Charlie Puth tuvo que tomar saliva de ave y comer saltamontes por no responder que cantante prefería, ¿Meghan Trainor o Selena Gómez?