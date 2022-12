Los Globos de Oro son sin duda una de las premiaciones más esperadas por los amantes del cine y la televisión.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood se encarga de nominar a las mejores producciones del año honrando su trabajo y dedicación, es por eso por lo que los fanáticos de dichas películas se mantienen expectantes sobre los nominados.

El 10 de enero se realizará la premiación por lo que se espera con ansias la fecha del importante evento en la industria audiovisual.

Le puede interesar

Una de las películas que sin duda se ha ganado el amor y el reconocimiento de millones de personas ha sido ‘Everything Everywhere All at Once’, quien se encuentra de segundas en la lista de los más nominados.

Cabe aclarar que la primera en la lista con ocho nominaciones es “Los Banshees de Inisherin”, otra película que ha marcado tendencia entre los espectadores.

‘Everything Everywhere All at Once’ está nominada a mejor película, comedia o musical junto a ‘The Banshees of Inisherin’, ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’, ‘Babylon’ y ‘Triángulo de tristeza’.

‘Everything Everywhere All at Once’

Cabe recordar que la película a logrado cautivar al público por su particular trama, pues juega mucho con los multiversos, también hay algo de comedia y fantasía.

Pues una mujer adquiere poderes con los que debe lugar en el multiverso y así salvar su mundo de los peligros.