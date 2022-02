¡Eso no es de Dios! Monja se gastó 800 mil dólares de los fieles en apuestas

Mary Margaret Kreuper es una monja de Torrance, California (EE UU), que durante 10 años gastó más de 800 mil dólares en apuestas. Todo este dinero provenía del fondo de los fieles de la St. James School, un centro católico cerca de Los Ángeles del cual fue directora por 28 años.

El dinero debía ser usado obras de infraestructura, pero terminó en los casinos de Las Vegas. La religiosa se gastó 835.000 dólares durante 10 años.

Todo fue descubierto cuando una auditoría contable reveló el robo en el 2018. La monja falsificó informes mensuales y anuales., le dio la orden a algunos empleados que alteraran los registros financieros para encubrirla.

Aunque la mujer de 80 años pidió disculpas, fue condenada a un año y un mes de cárcel, también deberá devolver todo el dinero. Su abogado expresó que se había vuelto adicta a las apuestas.

Mary Margaret Kreuper, una monja de 80 años, que desvió más de 800,000 dólares destinados a obras escolares para gastarlos en

apuestas y turismo de lujo fue sentenciada a un año de

cárcel en California. “Sé que he pecado, que he violado la ley, no hay disculpas”, declaró. pic.twitter.com/NanEltBanz

— Raúl Brindis (@raulbrindis) February 8, 2022