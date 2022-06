Entrevista: Måneskin, la cara del rock italiano

Archivado en: •

La banda italiana Måneskin, conformada por los talentosos Damiano David, Victoria de Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi, es uno de los fenómenos musicales más populares en la actualidad. Desde que ganaron el Festival de Eurovisión con su tema ‘Zitti e buoni’, los italianos se han convertido en toda una sensación.

Desde que ganaron el concurso, la banda se ha dado a conocer a nivel mundial con grandes canciones como ‘I wanna be your slave’, ‘Supermodel’ y ‘Beggin’, un electrizante y rockero cover de Frankie Valli y su banda The Four Seasons.

Los integrantes de la banda se conectaron con el Planeta Rock y hablaron con Julio César Escovar sobre cómo empezó su carrera en la música, el impacto de sus canciones a nivel mundial y lo que significa para ellos ser la cara más grande del rock de Italia, un país en donde no rockean mucho, pero nacen grandes rockstars que conquistan a millones con su música.