Elon Musk quiere comprar una bebida para volverle a echar cocaína

Muchas personas están pendientes de los movimientos de Elon Musk en Twitter, plataforma que compró recientemente por más de $44 mil millones de dólares. El dueño de Tesla redactó un trino donde habla que quiere comprar una famosa bebida gaseosa para volver a ponerle cocaína.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022