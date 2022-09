Ella es Inés Rau, la modelo transgénero que vinculan a Mbappé

Uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, Kylian Mbappé estuvo recientemente involucrado en una polémica, no por algo que tenga que ver dentro del terreno de juego sino fuera de él.

El crack del PSG cumple una destacada actuación con su selección en la Liga de Naciones de la UEFA pero en redes sociales lo captaron departiendo y en una posición un tanto comprometedora con una reconocida modelo transgénero.

Se trata de nada más ni nada menos que la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de la revista Play Boy: Inés Rau.

Kylian Mbappé is reportedly dating 32-year-old transgender model Ines Rau.

Inès Rau seen with #PSG superstar Kylian Mbappé at the Cannes Film Festival and Mbappe was then seen carrying Rau on a luxury yacht, according to Italian magazine Corriere dello Sports.#WatsUpTV #mbappe pic.twitter.com/MBKHI7SOIW

