Elecciones 2022: Roger Waters envía mensaje de apoyo a Gustavo Petro

El cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de emitir un mensaje de apoyo al candidato presidencial Gustavo Petro. El músico británico también explicó los motivos de su respaldo al candidato del Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

Este domingo los colombianos asistieron, una vez más, a las urnas para votar por el próximo mandatario, quien será el encargado de dirigir el país los próximos cuatro años. Ante esta reñida disputa por la presidencia de la República, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, han sumado apoyos importantes como influenciadores, académicos, deportistas y músicos.

Pues bien, por parte del exalcalde de Bogotá, el más reciente famoso en pronunciarse para demostrar su apoyo, fue el músico británico Roger Waters.

A través de su cuenta de Twitter, Waters dijo: “Me uno al pueblo colombiano (…) Vayan a votar. Tienen que ganar estas elecciones en Colombia, no solo por ustedes sino por nosotros. Los necesitamos”.

Asimismo, Waters catalogó a los comicios que se adelantaron en el país como una “burla”, pidió también la liberación de los jóvenes activistas apresados en el marco del ‘Plan Democracia’ y finalizó con un llamado a respetar los resultados que arroje esta jornada electoral.

En el clip, ampliamente difundido en redes sociales, la cabeza de Pink Floyd también comunicó que fue un testigo de la violencia que se desató en el país por cuenta de las protestas llevadas a cabo por jóvenes en el marco de una visita del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush.

Comparó al exmandatario con el actual presidente norteamericano Joe Biden y aseguró que: “La derecha hará lo que sea para subvertir la voluntad del pueblo, hará lo que sea para que sus candidatos lleguen al poder: arrestarán, detendrán, desaparecerán y asesinarán para salirse con la suya”.

