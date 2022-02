Joven es acosado por su increíble parecido con Michael Jackson

A sus 28 años, el protagonista de esta historia es sensación en redes sociales debido a su parecido con el ‘Rey del Pop’ Michael Jackson.

Se hace llamar Fabio Jackson, es originario del Reino Unido y es creador de contenido en TikTok. Allí lo suelen acusar de hacerse cirugías para lucir como su ídolo, pero él asegura que no se ha hecho retoques.

Why do people believe in what they want to hear pic.twitter.com/zzEJ0cXeAV

— Fabio Jackson (@officialfabioj) April 23, 2021