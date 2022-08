Desgarrador relato de una abuelita a la que sus 16 hijos olvidaron

Archivado en: •

A pesar de que es normal que los hijos se alejen un poco de los padres por realizar su vida, hay desgarradores casos de personas que se olvidan de sus progenitores.

Isabel Méndez Jiménez, una mujer de 97 años, contó en un video que sus 16 hijos se olvidaron de ella e incluso no saben si se encuentra viva o muerta.

“Mis hijos se casaron, todos con mujeres u hombres de fuera, ellos apoyan a la familia de ellos, yo vivo solita”, reveló la mujer en medio de lágrimas, que contó que toda su vida trabajó duro para ayudar a cada uno de sus hijos, a pesar de que no pudo estar muy cerca de ellos.

“Me da tristeza porque de tantos hijos para ellos yo no vivo, quedé viuda a mis 33 años, me fui a trabajar a México y Chicago para mandarles a mis padres que me ayudaban con mis hijos”, relató la mujer, que ha recibido apoyo de diferentes internautas e incluso influencers como Pao Poulain, conocida por ser la cuñada de la famosa ‘youtuber’ Yuya.

El desgarrador relato de la abuelita ha generado conmoción en redes sociales, en donde usuarios se preguntan cómo es posible el abandono de los hijos.