Una mamá en Nueva York, Estados Unidos, creía que había comprado entradas para ver a Anthony Kiedis, John Frusciante, Chad Smith y Flea, los Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, no miró bien las entradas y cuando llegaron al lugar del concierto se encontraron con una banda completamente diferente: se trataba de unos gaiteros.

Todo se dio en el Patchogue Theater, un lugar con capacidad para un poco más de mil personas. Cuando la madre y su hijo llegaron al lugar se percataron que las boletas decían ‘Red Hot Chilli Pipers’

Los ‘Chilli Pipers’ son una banda escocesa de gaiteros que nada tiene que ver con el grupo que hace poco estrenó su álbum ‘Unlimited Love’.

Donde sí se presentó Red Hot Chili fue en el festival New Orleans Jazz Fest, reemplazando a Foo Fighters por la trágica partida de Taylor Hawkins.

La banda recordó al baterista. Chad Smith tomó la vocería y expresó cuanto aman a Foo Fighters y a Hawkins, por lo que alentaron al público a expresar un fuerte «¡Te amamos, Taylor!».

Classy move by Red Hot Chili Peppers putting pal Taylor Hawkin’s name on drum kit.#taylorhawkins #JazzFest22 pic.twitter.com/1Ch3RWcIYH

— Tom Galvin (@thom_galvin) May 2, 2022