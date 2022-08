Cosas vintage: así luce hoy en día el par de mujeres del grupo t.A.T.u.

Archivado en: •

Cuando el año 1999 ya nos estaba mostrando lo que sería el nuevo milenio, el dúo ruso t.A.T.u empezó a sonar por todo el mundo, y cómo no, a estos lados también llegaron sus sonidos marcados por una mezcla de pop rock electrónico presentado por dos mujeres: Lena Katina y Yulia Vólkova.

Foo Fighters reelanzarán camiseta de los 90’s para salvar legendarios venues de rock

De alta demanda en MTV, en aquel entonces el canal mostró el rostro del dúo que se estaba apoderando de la música en aquel entonces, y aunque el grupo se conformó en 1999 con grandes apuestas musicales, su gran futuro llegó en el 2002, cuando estrenaron su canción All The Thing She Said como único tema por el que muchos recuerdan la agrupación.

Filtran imágenes del rodaje de la próxima temporada de ‘La Casa de Papel’

Eso sí, con tan solo una canción dentro de su éxito, t.A.T.u se convirtió en una de las bandas más comerciales de aquel entonces.

La banda llegó a su final después de Yulia quiso emprender su camino como solista, pero también quería seguir cantando para t.A.T.u por si las moscas. Eso si, tanto Lena como Yulia, siguen activas en sus redes sociales mostrando cómo ha cambiado su imagen después de 20 años de haberse lanzado con su grupo.