Conmovedor: Egan Bernal comparte la última quimioterapia de su madre

El campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, conmovió a los internautas luego de publicar los momentos previos a la última quimioterapia de su madre, Flor Marina Gómez, quien padece cáncer de seno.

Al a madre del ciclista colombiano había revelado a través de sus redes sociales el mes de mayo que le detectaron este tipo de cáncer y que se encontraba en etapa 2, no obstante se veía con un semblante positivo y con ganas de afrontar esta lucha que se le presentó en esta parte de su vida.

De igual manera, Gómez reflexionó en su momento acerca de la importancia del autoexamen y de empezar un tratamiento que para combatir esta enfermedad que afecta año tras a año a millones de mujeres en el mundo.

“Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que le pasa a los demás pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar. Las invito a conocer su cuerpo, a hacerse el auto examen, hacer sus chequeos y no olvidar que lo importante es detectarlo a tiempo”, dijo Flor Marina.

Tras perder su cabello, producto de los efectos de las quimios, la mujer se mostró bastante positiva e incluso, al igual que su hijo, tomó su ‘caballito de acero’ y empezó a ‘pedalear cuesta arriba por su salud’.

El ciclista cundinamarqués se mostró sorprendido por la solidaridad que mostraron sus seguidores para con su madre y los mensajes de aliento y buenas energías que recibió en todo este proceso que llegó a la última quimio.

“Cruzando La Capital nosotros súper emocionados por ser la última quimio de mi mamá y nos sorprendimos por la empatía de la gente en Bogotá… Todos pitando al ver el letrero”, escribió el pedalista colombiano.