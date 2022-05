Archivado en: •

Días atrás, fuentes cercanas a Radioacktiva confirmaron que Coldplay tendría una segunda fecha en Colombia. El éxito de la primera fecha dejó a muchos con ganas de ver a la banda y deseando otra oportunidad para verlos.

Las súplicas fueron escuchadas y hoy confirmamos que Coldplay y su Music of the Spheres World Tour tendrá una segunda presentación en el país. La cita será en el mismo estadio El Campín el próximo 16 de septiembre, un día antes de la fecha inicial.

Coldplay sorprendió a sus fanáticos cantando ‘Bachata Rosa’ en República Dominicana

El próximo 25 y 26 se realizará la preventa exclusiva de boletas con los bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!. Las entradas estarán disponibles en Eticket.

Viajaron por horas a un concierto de Coldplay y olvidaron las boletas

Esta nueva fecha llega después de que la banda agregara presentaciones adicionales en Rio de Janeiro, Lima y Santiago de Chile los días 10, 13 y 14 de septiembre respectivamente.

Coldplay agrega nuevas fechas en Latinoamérica

Después llegarán a Bogotá para nuevamente volver a Rio de Janeiro y Sao Paulo el 11, 15 y 16 de octubre. Al igual que las primeras presentaciones, Camila Cabello será la invitada especial encargada de abrir las presentaciones de Coldplay.

No se despegue de Radioacktiva para más información sobre Music of the Spheres World Tour.