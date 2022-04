Caída Mundial de WhatsApp: la plataforma da un parte de tranquilidad

Archivado en: •

En la tarde de este jueves, 28 de abril, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron fallas en las diferentes funcionalidades de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que conecta cerca de dos mil millones de personas en todo el planeta.

Según los reportes preliminares, la falla impedía que mensajes nuevos pudieran ingresar a los chats y presentaba intermitencia. Estas fallas que se ocasionaron a nivel mundial provocaron la inmediata reacción de la entidad en sus diferentes cuentas de redes sociales.

“Es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Somos conscientes y trabajamos para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia”, fue el mensaje de la compañía en a través de Twitter.

