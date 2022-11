Cada vez falta menos: presentan introducción oficial del Mundial Qatar 2022

Archivado en: •

Ya estamos contando los días para que inicie el Mundial Qatar 2022 y se reveló la introducción oficial que se mostrará antes de que inicie cada partido. Este video, como es usual, muestra un poco de la cultura del país anfitrión en un contexto futbolístico.

La FIFA mostró oficialmente el video que por un mes veremos en las pantallas, cada que se vaya a jugar un encuentro. La grabación dura 40 segundos e inicia con unos ciudadanos arabas jugando fútbol.

Durante todo el video se hace referencia y se muestra la cultura árabe, destacando en especial el turbante típico qatarí, referente a la mascota La’eeb. Además de eso, también se ve un poco del desierto y algunos de los estadios en los que se realizará el Mundial.

También se ven algunas imágenes de campeonatos pasados y jugadores que han salido victoriosos, como Phillip Lahm y Pelé.

Get ready to see plenty of this in a couple of weeks 🤩🏆 pic.twitter.com/PWtA0y2DhE

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 1, 2022