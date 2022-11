Anuncian medidas en contra de funcionario de Migración que agarró a patadas a viajero

Archivado en: •

Este jueves se hizo viral un video en el que un funcionario de Migración Colombia agredió fuertemente a un viajero colombiano que llegaba al Aeropuerto El Dorado de un viaje internacional al país.

Una mujer, que presenció el acto de violencia, grabó todo lo sucedido y subió el video a redes, por lo cual, rápidamente se hizo viral. En las imágenes, se aprecia que el funcionario golpea con una patada al viajero, mientras la mujer que graba le reclama por su violenta actuación.

Le puede interesar: Denuncian a empleado de Migración Colombia por agarrar a patadas a un usuario

Después de que el video empezó a circular por diferentes plataformas digitales, el hombre, identificado como Juan Ramón Camarillo habló sobre lo sucedió en su cuenta de Twitter, expresando que siempre pensó hacerse famoso por su trabajo y no por un “cavernícola” de Migración Colombia.

Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernicola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor.

— Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 24, 2022