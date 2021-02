Zack Snyder revela la primera imagen del Joker de Jared Leto en el “Snyder Cut”

Si existe un villano aclamado por la historia de los cómics y el cine, es el Joker, el personaje que en los últimos tiempos ha causado debate debido a los actores que lo han llevado a la gran pantalla.

Si bien la última interpretación del Joker corrió por cuenta de Joaquin Phoenix, otorgándole un Oscar gracias a la calidad de su papel, la actuación de Jared Leto en Suicide Squad dejó mucho por decir. Sin embargo, para Zack Snyder el papel de Leto será parte de la nueva entrega de Justice League que viene en camino.

Eso sí, Zack Snyder aseguró en un comienzo que el Joker que hará parte de su película no se asemejará al que vimos en la reunión de los villanos de DC, así que esto cuenta como una segunda oportunidad para que Jared Leto vista de nuevo al psicópata y así enmendar los errores que, según los fanáticos de DC, el actor cometió.

A través de su cuenta de Twitter el director reveló la primera fotografía del Joker, eso sí, para crear más expectativa, el rostro del personaje está desenfocado, dándole protagonismo a la baraja de cartas, característica genuina del personaje.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021