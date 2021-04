WhatsApp: descubren sencillo truco para ocultar el “Escribiendo…” a sus contactos

¿Alguna vez lo han dejado sin palabras? Aquella sensación de no saber qué responder a cierto mensaje, pero quiere tomarse su tiempo y de esta manera ocultar el apartado “Escribiendo…” para que la otra persona no se de cuenta que está redactando y borrando por falta de confianza, pues ya hay una solución a este problema.

Más de WhatsApp

Ahora, también cabe aclarar que en los grupos de WhatsApp, cuando se duda en enviar un mensaje, también se puede leer en la parte superior del chat “Escribiendo…”, con el nombre del contacto, o en su defecto, con el número de teléfono por si este no hace parte de nuestros contactos.

Para la mala fortuna de muchos, oficialmente WhatsApp no permite quitar esta evidencia de su plataforma, y no existe una aplicación que pueda hacerlo, o por lo menos que genere confianza.

Más de WhatsApp

Pero ahora es momento de aprender un pequeño tip para poder quitar el “Escribiendo…” mientras se está redactando un mensaje para que la otra persona no se de cuenta del proceso de la respuesta. Solo debe poner el celular en modo avión, de esta manera la aplicación no podrá acceder a internet y así usted aparecerá como desconectado. Así que con esta nueva alternativa podrá tardarse lo que quiera en meditar la respuesta para no andar con arrepentimientos.