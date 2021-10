WhatsApp se despide de más de 50 celulares a partir del 01 de noviembre

En pro de seguir innovando con su servicio, WhatsApp avanza con las actualizaciones dentro de la plataforma, una manera de seguir ofreciendo una mejor experiencia para los usuarios de la compañía.

El servicio de mensajería instantánea, que hace unos meses notificó de nuevas actualizaciones para que los usuarios sacaran provecho de su conectividad, la compañía se vio e la obligación de “dejar en visto” a los sistemas operativos que no cuentan con la capacidad de soportar el cargo que va incluyendo con el paso del tiempo.

Teléfonos celulares con sistemas operativos tanto Android como iOS sufrirán la falta del servicio, por eso tome nota si su dispositivo móvil entrara en la obsolescencia de WhatsApp a partir del 1 de noviembre:

Por parte de Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SIIGalaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

ZTE V956:Grand X Quad V987

Grand Memo

En cuanto a iOS

iPhone 6

iPhone 6S plusi

Phone SE

Por los lados de LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus L5Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

Otros

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820U

Mi X2Run F1

THL W8