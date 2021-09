Madres discuten por grupo de WhatsApp escolar y se citan a la salida para irse a los puños

El pasado 23 de septiembre se registró un enfrentamiento fuera de las instalaciones de un colegio, pero no fue protagonizado por los estudiantes, esta vez fue por sus madres.

la grabación que se difundió a través de redes sociales se grabó a las afueras del Instituto Evangélico Americano de la localidad de Caseros, Buenos Aires, Argentina, donde un grupo de madres de familia se reunió para poder solucionar sus diferencias de frente.

Sin embargo, la pelea no se originó en aquel lugar, todo se desarrolló en una acalorada discusión de WhatsApp, donde supuestamente solo se discutían temas escolares, pero el chat tomó otro rumbo y desató un problema.

“No flaca te confundiste. Yo con mamás luchonas no converso”, le dijo una de las madres a otra por medio de un mensaje de voz, recibiendo respuesta inmediata, “¿Por qué me hablas por acá y no en privado? ¿Qué tenés, miedo?”.

Al finalizar la jornada escolar, ambas familias llegaron a la salida del colegio para arreglar la discusión que se generó en el grupo de WhatsApp de las madres, pelea que dejó a uno de los acudientes en la clínica y a otro con pérdida de visión de un ojo.