Vocalista no aguantó y se orinó encima de un fan en pleno escenario

Este fin de semana se llevó cabo el Welcome to Rockville, festival que llenó escenarios en Daytona Beach, Florida, donde las agrupaciones dejaron toda su energía en el show.

Pero no solo dejaron toda la euforia en tarima, por lo menos Sophia Urista, vocalista de la banda Brass Against, dejó la cara de un fanático empapada de su orina.

Los videos compartidos en redes sociales muestra cómo la mujer anunció que tenía ganas de ir al baño a orinar, pero su cuerpo no aguantaba más que segundos, así que para hacer de sus necesidades algo más extremo, llamó a un fanático para orinarlo en la cara.

“Necesito mear y no puedo llegar al baño, así que haremos un show de esto”, empezó diciendo la mujer, quien señaló a un fanático para invitarlo a ponerle la cara a la situación. “Lo subiremos al escenario y orinaré a este hijo de…”.

Por su parte, el fanático accedió a la incitación de la mujer, quien se bajó los pantalones y lo orinó en la cara ante las miradas del multitudinario público que presenciaba la escena.

Ante la polémica que desató la banda por el video publicado en redes sociales, agradecieron al público en su cuenta de Twitter, donde además admitieron que fue un impulso de la vocalista.

“La pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar. Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows. Gracias por esa noche, Daytona”

We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.

— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021