Villano de ‘El juego del calamar’ interpretó a Goku en un live-action de Dragon Ball de los 90’s

Jang Deok-su fue uno de los antagonistas de ‘El juego del calamar’, un personaje de odios y amores que dejó huella en la serie de Netflix.

‘El juego del calamar’ se convirtió en una de las series más emblemáticas de todo el catálogo de Netflix, lo que generó una búsqueda intensa del elenco, a quienes los fanáticos quisieron conocer más a fondo.

Ahora, gracias a la investigación exhaustiva y la información suministrada por la magia del internet, se supo que Heo Sung-tae, el actor que le dio vida al villano de ‘El juego del calamar’, fue e protagonista de una producción de Dragon Ball en live-action.

la cinta llamada Dragon Ball: ssawora son Goku es considerada la primera adaptación de la serie creada por Akira Toriyama.

Eso sí, las expectativas que sembró esta producción no logró obtener los resultados que esperaban a cambio, pero eso no le quita crédito al actor, quien dio vida a Goku en aquella producción de los 90’s.

I don't know if y'all are aware but….bootleged live-action Korean Goku grew up to be Deok Su in Squid Game. That's right…same actor. pic.twitter.com/u4sqUZaiWj

— Izmemerz (@izmemerz25) October 23, 2021