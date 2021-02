VIDEO: sujeto camina con una colonia completa de abejas en su brazo

En redes sociales se viralizó el video de un sujeto que camina con una colonia completa de abejas en su brazo mientras sostiene a la reina en su puño, según declaró el portal The Sun.

Todo parece indicar que el video fue grabado en algún país de Latinoamérica por parte de un espectador, quien en repetidas ocasiones le preguntó al implicado si no resultaba picado por la cantidad de abejas que tenía en su brazo, a lo que el sujeto le respondió que no.

“Cada loco con su tema”, dice el espectador asombrado al ver la actitud relajada del sujeto, quien parece no darse cuenta de que lleva miles de abejas pegadas a su brazo.

Man carries an entire bee colony on his arm by holding the queen in his fist

🎥: daniirodman pic.twitter.com/kmlDqUMVxq

— The Sun (@TheSun) February 3, 2021