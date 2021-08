Venom 2: Se revela nueva fecha de estreno después de varios retrasos

Sony Pictures ha postergado nuevamente el estreno de ‘Venom 2: Let There Be Carnage’ para el 15 de octubre de 2021. Todo indica que la modificación de la fecha se debe al impacto que ha tenido la variante Delta del coronavirus en Estados Unidos.

Varias películas de superhéroes han sufrido las secuelas que deja el COVID-19 al ser estrenadas durante la pandemia, como fue el caso de Black Widow, que no tuvo números destacados en la taquilla. Por ello, Sony teme arriesgarse a sufrir estos imprevistos después de que la primera cinta de Venom recaudase más de 800 millones de dólares.

Por ello, la productora cinematográfica estadounidense definió una nueva fecha de estreno pactada para el próximo 15 de octubre, después de los cuatro retrasos que sufrió desde 2020.