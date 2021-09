Un gato es salvado de morir en un estadio y lo celebran como un gol

Internet ama a los gatos, todos lo sabemos y esta vez un video de un felino salvado de morir se ha tomado las redes sociales.

El hecho sucedió en el Hard Rock Stadium, ubicado en Florida, Estados Unidos. El gato caminaba sobre los cables cuando de repente perdió el equilibro y cayó al vacío, aunque logró sujetarse del cable.

Los espectadores notaron el peligro que corría el animal y procedieron a hacer lo necesario para salvarlo. Para esto utilizaron una bandera que amortiguó la caída del gato.

Una vez sano y salvo, un asistente alzó al felino y todos celebraron como si se tratara de un gol. El video lleva millones de reproducciones en redes sociales.

The save with the American Flag.. what a play by those people down below pic.twitter.com/dycvocvg9q

— Boston Connor (@BostonConnr) September 12, 2021