Twenty One Pilots hizo tremendo cover de “I’m Not Ok” de My Chemical Romance

Con el regreso de los conciertos en algunas ciudades del mundo, donde se adelantan masivos planes de vacunación contra el covid y se ve una clara inmunidad de rebaño, el público es testigo de momentos épicos, como por ejemplo el cover de “I’m Not Not Ok” que hizo Twenty One Pilots.

Después de casi 2 años sin haber subido a una tarima para brindar un show, el dúo de Columbus, Ohio, ofreció un concierto donde los éxitos no faltaron, donde sus fanáticos fueron testigos de interpretaciones clásicos y estrenos como “Shy Away”.

El espectáculo dio tiempo hasta para interpretaciones de otras bandas, como por ejemplo “Im Not Ok” de My Chemical Romance. Tyler Joseph dijo no dejó pasar el momento para confesar que contó los días para reunirse de nuevo con el público:

“Han pasado 632 días desde que tocamos nuestro último concierto, y no puedo pensar en ningún otro lugar en el que preferiría estar que en el Summerfest.”

Por su parte, los fanáticos de la banda esperaban su regreso a los conciertos para escuchar en vivo parte del álbum ‘Scaled And Icy’, material que Twenty One Pilots lanzó en mayo y del que ya había revelado canciones como “Shy Away” y “Choker”.