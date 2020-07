Ambientan violento pogo con la canción de Titanic y es más triste que la muerte de Jack

Cada quien elige sus contenidos para divertirse en redes sociales y eso lo sabe muy bien Warped Tour Updates, la cuenta de Twitter que suele publicar videos graciosos y esta no es la excepción, pues aprovechó para deleitar a sus seguidores con una dulce edición en la que un sangriento pogo se convierte en una opera gracias a que es ambientado con la canción “My Heart Will Go On”, si… la de Titanic.

En Cali fabrican un “ovni” y la policía de tránsito lo inmovilizó por no tener papeles

El video es una honra a esos momentos en los que el éxtasis de la música saca los impulsos de los fanáticos, quienes se encuentran en el mosh pit soltando toca clase de golpes con los demás colegas de gustos.

Club de strippers realizará transmisión erótica por Zoom para que no salgas de casa

American history. We thank every single one of you for making warped tour what it is today. pic.twitter.com/BF5oF7zORP

— Warped Tour Updates (@WarpedTourUpdts) July 16, 2020