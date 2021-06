‘Thor: Love and Thunder’: reparto celebra el fin del rodaje con emotiva imagen

Taika Waititi, director de la película, y Chris Hemsworth, protagonista de la misma, anunciaron la finalización del rodaje de ‘Thor: Love and Thunder’, una de las películas más esperadas de Marvel que será revelada el 6 de mayo de 2022.

“Esta película es lo más loco que he hecho nunca y estoy honrado de haberme dado una paliza y tenido una crisis nerviosa para que podáis verla”, manifestó el cineasta en una publicación de Instagram con la que anunció el fin de las grabaciones.

Waititi y Hemsworth compartieron la misma instantánea en la que ambos aparecen usando el vestuario de los personajes de ‘Kong’ y ‘Thor’.

“Hemos terminado ‘Thor: Love and Thunder’, y también es el Día Nacional de no flexionar, así que he creído que esta foto absolutamente relajada era apropiada (…) La película va a ser una locura de cojones descacharrantemente divertida y también puede que toque una o dos fibras sensibles. ¡Mucho amor, mucho trueno!”, escribió el actor en la fotografía que ya acumula más de 5.500.000 de ‘Me gusta’.

Cabe recordar que en esta nueva entrega del ‘Dios del Trueno’ volveremos a ver a Natalie Portman interpretando a ‘Jane Foster’, y a Christian Bale como ‘Gorr’, el ‘Dios Carnicero’. De igual forma, Marvel Studios anunció anteriormente que la película contará con múltiples cameos de diferentes personajes del UCM, con los que promete que será una película muy emocionante.