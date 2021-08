The Offspring expulsó a su baterista por no vacunarse contra el covid-19

Con nuevos proyectos y la música con la que llegará a los escenarios a fin de mes, The Offspring ya tiene todo listo para estar sobre escenario, pero cuando lleguen lo harán si uno de sus integrantes.

Se trata de Pete Parada, quien reveló que el grupo había tomado la decisión de expulsarlo por no vacunarse contra el covid-19, así que el músico se ha quedado sin banda por una decisión unánime de sus compañeros.

Según el mismo Pete, el no haberse vacunado contra covid-19 tiene que ver con una condición médica que no le permite recibir la dosis contra el virus:

“Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos golpes, mi médico me ha aconsejado que no me inyecte en este momento. Contraje el virus hace más de un año, fue leve para mí, así que estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy tan seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación de Guillain-Barré. El síndrome, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida. Desafortunadamente para mí (y mi familia, que espera mantenerme un poco más), los riesgos superan con creces los beneficios”, comentó el baterista a través de sus redes sociales.

Con su condición médica por delante, Parada dejó claro que no puede cumplir con los requerimientos que hace la industria en tiempos de covid:

“Dado que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria, recientemente se ha decidido que no soy seguro estar cerca, en el estudio y de gira. Menciono esto porque no me verás en estos próximos shows”.