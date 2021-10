‘The Beatles: Get Back’, documental de Disney+, revela emotivo tráiler

Hace algunas semanas se había hablado de The Beatles: Get Back, el nuevo proyecto audiovisual que estaría a cargo de Peter Jackson y con el que se revelarían imágenes inéditas del cuarteto de Liverpool.

El documental que estará dentro del catálogo de Disney+ ha estrenado su tráiler, donde en realidad se ven imágenes de John, Paul, George y Ringo que no habían sido publicadas antes.

The Beatles: Get Back es el documental que contará con Jackson, el responsable de la trilogía de El Señor de los Anillos, donde los integrantes de The Beatles pasaban por sus mejores momentos como banda e incluirá 60 horas de imágenes inéditas filmadas en enero de 1969.

Este nuevo proyecto contará la historia de cómo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr planean su primer concierto después de tres años sin tocar juntos, y la manera en la que se reúnen para ensayar, además de explorar nuevas ideas de puesta en escena.

Este nuevo documental de The Beatles se dividirá en tres episodios que estarán disponibles a partir del 25 de noviembre.