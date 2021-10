Supersoldados que rompen ladrillos con la cabeza: La nueva exhibición de Corea del Norte

Un video del entrenamiento de los soldados de Corea del Norte se ha vuelto tendencia a nivel mundial por las practicas que realizan las tropas. Como una lucha por demostrar su poder, por televisión fue transmitido el entrenamiento de los ‘supersoldados’ de este país.

En el video, se puede ver cómo los soldados hacen actividades intensas y a primera vista no parece que sufrieran ningún tipo de dolor.

En las primeras imágenes se ve cómo los soldados rompen ladrillos con la fuerza de sus pies y con su cabeza y luego terminan intactos.

Algunos movimientos pueden ser más fuertes e impactantes para los usuarios. Por ejemplo, en el video se muestra que un soldado le pega con un martillo a una mano de otro colega y rompe unos ladrillos.

En la presentación de los soldados estuvo Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte, quien se mostró muy feliz mientras mostraban sus superpoderes.

This demonstration at the Defence Development Exhibition was bit intense. Video broadcast today on North Korean TV. pic.twitter.com/zehpI6EAEd

— Martyn Williams (@martyn_williams) October 12, 2021