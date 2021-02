Super Bowl: “Godzilla vs. Kong”, “Rápido y furioso 9″ y los tráilers revelados en el show

Lejos de la paliza que le propinó Tampa Bay Buccaneers a Kansas City Chiefs, después de vencerlos 31-9, dentro del espectáculo que ofrece el Super Bowl, son los avances cinematográficos que se trasmiten son un abrebocas de lo que traerán las producciones en los próximos meses.

Gracias a la audiencia que atrae el Super Bowl con su tradicional espectáculo a lo largo de los años, esto es de gran provecho para que las compañías proyecten sus productos en las pantallas del evento, por esta razón las producciones que llegarán próximamente también piden un cupo dentro del Super Bowl, y así seguir sembrando expectativa con sus proyectos.

Por eso el Super Bowl 2021 no fue la excepción, así que como es costumbre, aquí están los tráilers que se revelaron a lo largo del evento. Empecemos.

“Rápido y furioso 9″

“Godzilla vs. Kong”

“Raya and the Last Dragon” – Disney +

“Zack Snyder’s Justice League” (Recordando la fecha de estreno)

“Old”

“Nobody”

“The Falcon and the Winter Soldier”

Clarice