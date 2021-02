Super Bowl 2021: ¿Cuál es el mejor show de medio tiempo? Entre y vote por su favorito

Este domingo 7 de febrero se llevará acabo uno de los eventos de talla mundial más importantes del primer semestre del año, el Super Bowl.

El evento deportivo que en esta oportunidad citó a los Tampa Bay Buccaneers y a los Chiefs de Kansas City se robará todo el show en la noche del domingo, y aunque los fanáticos de este deporte no se despegarán ni un segundo de la pantalla, pues quienes desean ver el show de medio tiempo también estarán con los ojos bien abiertos, pues estamos hablando de una de las atracciones tradicionales del evento.

Este 2021 The Weeknd será el encargado del show de medio tiempo de la NFL. Por su parte Green Day también estará presente, aunque será el sábado 6 de febrero en una presentación que servirá como la antesala.

Pero pensando en el pasado del Super Bowl, bandas como Coldplay, The Rolling Stones, U2, Aerosmith, The Who y artistas como Paul McCartney, Michael Jackson y Prince han dejado huella en el medio tiempo del Super Bowl, ¿pero cuál es el mejor show hasta el momento? sabemos que s una decisión difícil de tomar, por eso aquí seleccionamos algunas para que la tarea no sea extrema.